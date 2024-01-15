Акции протестов начались в Гватемале из-за задержки инаугурации президента
Возле здания конгресса Гватемалы начались протесты из-за задержки инаугурации президента Бернардо Аревало. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщает France24.
Отмечается, что вступление президента в должность откладывается из-за отсутствия кворума на посвященном инаугурации заседании из-за многочисленных сторонников предыдущего главы государства Алехандро Джамматтеи. Как позже Аревало написал в своих аккаунтах в социальных сетях, «они пытаются нанести ущерб демократии беззакониями, несущественными деталями и злоупотреблениями властью».
«Противники борца с коррупцией Бернардо Аревало отложили его инаугурацию на посту президента Гватемалы в воскресенье», — говорится в материале New York Times.
Газета уточнила, что это усилило политическую напряженность в самой густонаселенной стране Центральной Америки. Сторонники президента часами ждали торжественного празднования инаугурации, а итоговая задержка переросла в акции протестов.
Отмечается, что демонстрантов сдерживает военная полиция.
«Третье кольцо охраны с участием спецназовцев и военной полиции остановило продвижение толпы, которая трубит в пластиковые трубы и размахивает гватемальскими флагами, хотя до сих пор полиция не применяла силу для их разгона или слезоточивый газ», — отметили журналисты France24.
О победе на выборах президента Гватемалы Бернардо Аревало стало известно 21 августа 2023 года. Он является представителем левоцентристского движения «Семя». Он победил во втором туре с 59% голосов.