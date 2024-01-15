Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
В России создали виртуального специалиста-дерматолога
Общество
Ветеран финской и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров скончался в Дагестане
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег и до –3 градусов в понедельник
Мир
В США при падении воздушного шара четыре человека погибли и один пострадал
Экономика
Импортеры электроники в РФ отказались от ее закупок за доллары и евро
Мир
МИД напомнил, что РФ не откажется от своих принципов ради переговоров с Украиной
Мир
Иракские группировки сообщили об атаке на базы США в Сирии и Ираке
Политика
Госдума готова закрыть доступ к исследованиям в РФ иностранным аналитикам
Мир
Во владельца бензоколонки в Афинах выстрелили 97 раз
Мир
В Белом доме заявили о нежелании конфликта с хуситами
Мир
Глава МИД Франции назвал 2024 год критически важным для Европы
Происшествия
Поезд «Ласточка» сломался на пути из Великого Новгорода в Санкт-Петербург
Происшествия
В Казани в гостинице произошел пожар
Происшествия
На складе в Санкт-Петербурге остаются очаги тления на площади 300 кв. м
Происшествия
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым

Вице-спикер парламента Словакии заявил о выдвижении кандидатуры на выборы президента

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко выдвинет свою кандидатуру на выборы президента республики, запланированные на весну 2024 года. Об этом в воскресенье, 14 января, заявило издание Pravda.

«Я приму участие в президентской борьбе», — заявил политик. Отмечается, что он собрал уже более 17 тыс. подписей.

Данко возглавляет партию Словацкая национальная партия (SNS). Она входит в правительственную коалицию, ее представители возглавляют несколько министерств.

«Если я почувствую слабую поддержку своей личности, я поддержу более сильного кандидата. Это правительство не должно пасть, и я сделаю всё, чтобы здесь не правили проамериканские политики», — считает Данко.

Действующая глава Зузана Чапутова в июне 2023 года заявила, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. В Словакии президента избирают сроком на пять лет.

Выходи, если что: новая партия Словакии призывает страну покинуть НАТО и ЕС
Почему растет популярность евроскептиков и почему они ставят на отношения с Москвой

В конце октября Чапутова назначила новое правительство республики во главе с лидером партии «Курс — социальная демократия» (Smer) Робертом Фицо. По результатам прошедших 30 сентября выборов в национальный совет (парламент) в Словакии правительственную коалицию, помимо партии Фицо, образовали партия «Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия. Новое правительство Словакии выступило против поставок оружия Украине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024