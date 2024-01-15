Вице-спикер парламента Словакии заявил о выдвижении кандидатуры на выборы президента
Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко выдвинет свою кандидатуру на выборы президента республики, запланированные на весну 2024 года. Об этом в воскресенье, 14 января, заявило издание Pravda.
«Я приму участие в президентской борьбе», — заявил политик. Отмечается, что он собрал уже более 17 тыс. подписей.
Данко возглавляет партию Словацкая национальная партия (SNS). Она входит в правительственную коалицию, ее представители возглавляют несколько министерств.
«Если я почувствую слабую поддержку своей личности, я поддержу более сильного кандидата. Это правительство не должно пасть, и я сделаю всё, чтобы здесь не правили проамериканские политики», — считает Данко.
Действующая глава Зузана Чапутова в июне 2023 года заявила, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. В Словакии президента избирают сроком на пять лет.
В конце октября Чапутова назначила новое правительство республики во главе с лидером партии «Курс — социальная демократия» (Smer) Робертом Фицо. По результатам прошедших 30 сентября выборов в национальный совет (парламент) в Словакии правительственную коалицию, помимо партии Фицо, образовали партия «Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия. Новое правительство Словакии выступило против поставок оружия Украине.