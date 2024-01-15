Синоптики пообещали москвичам снег и до –3 градусов в понедельник
Облачно, осадки в виде снега, гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в понедельник, 15 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до –4.
В Московской области прогнозируют от –1 до –6 градусов. Ночью может похолодать до –7.
Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 732 мм ртутного столба.
Ранее 15 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что такие резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы — норма. По словам синоптика, зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обуславливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».
До этого, 14 января, едущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о том, что на следующей неделе в Москве выпадет примерно 30–40% от месячной нормы осадков. Он отметил, что жителей столичного региона с 15 по 21 января ожидает мягкая и снежная зимняя погода, снежный покров подрастет на 5–8 см.