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Синоптики пообещали москвичам снег и до –3 градусов в понедельник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно, осадки в виде снега, гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в понедельник, 15 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области прогнозируют от –1 до –6 градусов. Ночью может похолодать до –7.

Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 732 мм ртутного столба.

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Ранее 15 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что такие резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы — норма. По словам синоптика, зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обуславливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».

До этого, 14 января, едущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о том, что на следующей неделе в Москве выпадет примерно 30–40% от месячной нормы осадков. Он отметил, что жителей столичного региона с 15 по 21 января ожидает мягкая и снежная зимняя погода, снежный покров подрастет на 5–8 см.

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