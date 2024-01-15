В США при падении воздушного шара четыре человека погибли и один пострадал
В американском городе Элой штата Аризона четыре человека погибли при падении воздушного шара. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщила пресс-служба полиции города.
«Сегодня утром в нашем городе воздушный шар упал в пустынной местности <...> в Элой, в результате чего четыре человека погибли и один находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении полиции в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Отмечается, что инцидент произошел в 07:50 (17:50 мск).
Причина падения неизвестна. Расследованием случившегося занимаются сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.
Ранее, 5 января, в центре Нью-Йорка при столкновении поездов метро пострадали 24 человека. Поезд, следовавший на север с пассажирами, выезжал со станции в то время, когда произошло столкновение с рабочим поездом MTA, после чего пассажирский поезд сошел с рельсов.