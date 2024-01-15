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В Москве с 2013 года выпустили более 50 млн карт «Тройка»

Собянин: более 50 млн карт «Тройка» выпущено с 2013 года
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С 2013 года в Москве выпустили свыше 50 млн карт «Тройка». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 14 января.

По словам чиновника, за эти годы карта стала не только удобным проездным документом, но также многофункциональным помощником для пассажиров. В 2023 году производство «Тройки» и чипа к ней было полностью локализовано в Москве, сообщает телеканал «360».

При помощи карты «Тройка» можно расплачиваться в общественном транспорте. Ее также можно использовать вместо пароля при аренде велосипедов. Для этого достаточно привязать «Тройку» к сервису «Велобайк», пишет «Москва 24».

Помимо этого, на карту также можно оформить абонемент на паркинги со шлагбаумом или заезжать по ней на перехватывающие автостоянки. Кроме того, отметил мэр, Московский зоопарк, парк «Зарядье», Пушкинский музей, а также канатная дорога на Воробьевых горах принимают оплату картой «Тройка», отмечает НСН.

Сейчас тестируется виртуальный аналог карты, чтобы пассажиры могли оплачивать проезд смартфоном, пишет агентство городских новостей «Москва». За пополнение «Тройки» начисляются бонусы, которые можно использовать для оплаты проезда или мобильной связи, уточняет сайт aif.ru.

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В конце декабря заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что все пассажиры получат возможность пользоваться виртуальной картой «Тройка» в июне 2024 года. По словам Ликсутова, затем пассажиры смогут пополнять «Тройку» при помощи QR-кода в приложении «Метро Москвы».

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