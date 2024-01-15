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Глава минобороны Украины отказался раскрывать планы ВСУ на 2024 год

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Фото: Global Look Press/Oleksii Chumachenko
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Глава украинского министерства обороны Рустем Умеров заявил, что не станет рассказывать о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2024 год, во время пресс-конференции в Давосе 14 января, трансляция которой велась на сайте мероприятия.

«Каков план на 2024 год, знают только Украина и ее партнеры», — подчеркнул он.

Пресс-конференция прошла за день до начала Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе, который продлится до 19 января. В ходе мероприятия глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта.

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Ранее, 3 января, генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что 2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине. По его словам, инициатива в военном конфликте принадлежит российским силам. Украинские военные пока не могут перейти в активное контрнаступление. Он счел, что конфликт может завершиться мирными переговорами уже до конца декабря.

Ранее в тот день бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США политолог Скотт Беннет заявил «Известиям», что конфликт на Украине закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. Он обратил внимание на то, что решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Кроме того, 4 января бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу поделился, что Вашингтон склоняет Киев к переговорам с Москвой, поскольку администрация американского президента Джо Байдена полностью утратила веру в победу Украины. Он отметил, что в руководстве Украины накаляются политические разногласия, а стремление украинского лидера Владимира Зеленского к победе «превратилось из героического в бредовое».

Ранее, 27 декабря, украинский бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что ВСУ в 2024 году могут столкнуться с осложнением ситуации на поле боя. Он добавил, что в этой связи не следует забывать о том, что Украина противостоит «одной из сильнейших армий, которая имеет свой соответствующий ресурс».

До этого, 15 декабря, телеканал CNN указал на то, что Киев может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Отмечалось, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз больше, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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