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СМИ рассказали о разочаровании Байдена отказом Нетаньяху следовать советам США

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Фото: Global Look Press/ Annabelle Gordon
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Президент США Джо Байден разочарован отказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам Вашингтона в отношении сектора Газа. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщает агентство Axios со ссылкой на источники.

«Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается», — сообщил агентству источник среди американских чиновников.

Отмечается, что США ожидают от Израиля больших усилий в поддержке грузов с гуманитарной помощью в сектор Газа и доступа палестинской администрации к замороженным налоговым доходам. Кроме того, в Белом доме обеспокоены нежеланием Нетаньяху всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта, а также продолжающейся активной фазой военной операции.

«Существует огромное разочарование», — резюмировал собеседник издания, говоря о настроениях в Белом доме.

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Ранее в тот же день Нетаньяху сообщил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает Израилю добиться ее в войне против ХАМАС.

До этого, 30 декабря, ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней. После этого, 4 января, в Госдепе США заявили об отказе считать действия Израиля в Газе геноцидом. 9 января госсекретарь Энтони Блинкен назвал обвинения в сторону Израиля беспочвенными и выразил мнение, что иск ЮАР «отвлекает внимание» мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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