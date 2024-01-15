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Замначштаба Хамидуллин добыл из сбитого дрона ВСУ важную развединформацию

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Отряд, в составе которого находится замначальника штаба отряда БАРС Ришат Хамидуллин, вел наблюдение за действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на выгодной позиции, когда обнаружил разведывательный беспилотник. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в понедельник, 15 января, рассказали в Минобороны.

Когда дрон к приблизился к позициям отряда, Хамидуллин организовал сосредоточенный огонь по маршруту его полета. Так отряду удалось сбить его в 100 метрах от позиций противника.

Хамидуллин, понимая, что информация в беспилотнике имеет важное значение для разведки позиций ВСУ, возглавил группу по поимке сбитого объекта. Под огнем противника замначштаба добрался до беспилотника, извлек записывающие устройства и под прикрытием группы доставил их на свои позиции, после чего передал подразделениям разведки.

Благодаря грамотным действиям заместителя начальника штаба отряда БАРС Хамидуллина, важная развединформация была передана российским подразделениям, что помогло российской артиллерии нанести противнику существенный урон.

Тем временем отделению старшего сержанта Дениса Васильева была поставлена задача форсировать водную преграду и занять важный остров на одном из вероятных направлений наступления противника.

Несмотря на непрерывный минометный обстрел и атаки дронов-камикадзе со стороны ВСУ, российские военнослужащие в срок и без потерь переправились на остров и заняли важные рубежи.

В ходе занятия позиций группой Васильева была сорвана попытка украинских боевиков осуществить переброску на лодках диверсионно-разведывательной группы в составе около шести человек — в ходе боя противник был полностью уничтожен.

Через несколько дней на наблюдательном посту Васильев обнаружил на противоположном берегу реки украинских националистов, которые пытались установить понтонную переправу с целью высадки на остров диверсантов на легкобронированной технике.

Васильев доложил командованию координаты боевиков и корректировал огонь артиллерии. Группа противника и техника были уничтожены российской артиллерией.

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Днем ранее, 14 января, в Минобороны рассказали, как в ходе наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе рядовой Дмитрий Марченко обнаружил неустановленные беспилотные летательные аппараты над российскими позициями, которые переправлялись через реку. Вовремя обнаруженные и уничтоженные вражеские дроны со взрывчаткой стали залогом выполнения боевой задачи рядового.

В тот же день корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал в расположении танкового подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и показал обстановку в нем. Военные отметили, что обстановка на передовой всё время меняется из-за противоречивых действий противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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