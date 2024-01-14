Недалеко от сгоревшего склада Wildberries в Шушарах вспыхнула пилорама
На Ленсоветовской дороге в Шушарах, недалеко от сгоревшего накануне склада Wildberries, под Санкт-Петербургом горит ангар, сообщила 14 января корреспондент 78.ru Диана Чуприна.
«Горит пилорама, с огнем борются порядка 20 спасателей. Пламя заметили даже жители многоэтажек, поскольку дым видно за несколько километров от загоревшегося здания», — рассказала корреспондент.
По данным регионального управления МЧС, огонь охватил 150 кв. м. По информации источника 78.ru, в ангаре взорвалось два газовых баллона. Огонь быстро распространяется, есть опасность осложнения пожара из-за расположенных рядом бочек с дизельным топливом.
«В ангаре размером 30 х 70 м происходит горение на площади 150 кв. м. В 22:25 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сообщений о пострадавших не поступало», — добавили в Telegram-канале регионального управления МЧС.
Утром 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.
Тогда же в пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.
Позднее, 14 января, корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказал, что потушить пожар полностью в течение дня не получается. Журналист добавил, что есть три версии его возникновения: неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и поджог. Точная причина выясняется.
По факту пожара возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).