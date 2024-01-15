Экоактивисты вмешались в митинг экс-президента США Дональда Трампа в штате Айова
Экоактивисты попытались сорвать митинг экс-президента США Дональда Трампа в штате Айова, который прошел в воскресенье, 14 января.
Во время выступления Трамп подчеркнул, что те, кто пытаются бороться с нефтедобычей, по факту уничтожают Соединенные Штаты.
«Китай каждую неделю строит по угольной электростанции, а эти люди сражаются. Если вы будете слушать их, то получите неконкурентоспособную страну. Но они вырастут и поймут, что мы делаем важное дело», — заявил Трамп, запись выступления была опубликована в соцсети Х.
Экоактивистка попыталась вмешаться в выступление Трампа, но тот посоветовал ей «идти домой к мамочке». Активистов с плакатом «Трамп — климатический преступник» почти сразу вывели из зала.
В декабре экоактивисты австрийского движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) сорвали в Италии рождественский концерт, проходивший в столичной Национальной академии «Санта-Чечилия». Как уточняется, активистов было трое, они были одеты в белые футболки с надписями о надвигающейся катастрофе.
9 декабря стало известно, что активисты социально-климатического движения Extinction Rebellion вылили органическую краску в Гранд-канал в Венеции, окрасив воду в ярко-зеленый цвет. Уточнялось, что активисты окрасили воду флуоресцеином, считающимся безвредным, в знак протеста против отсутствия прогресса на климатическом саммите COP28, который проходил в те дни в Дубае.