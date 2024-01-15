На станции «Новокузнецкая» метро Москвы отреставрировали исторические барельефы

На станции «Новокузнецкая» Московского метрополитена завершилась реставрация исторических барельефов. Об этом в своем Telegram-канале 13 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одним из главных украшений станции является фриз с изображением различных родов войск. Его установили в период строительства станции во время Великой Отечественной войны, пишет сайт kp.ru. Выполнен фриз из гипса, который является очень сложным для реставрации материалом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал Собянин, перед началом реставрационных работ специалисты опробовали методику на небольшом участке. На расчистку от старых слоев краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев, уточняет сайт aif.ru. Некоторые фрагменты пришлось изготавливать заново, в основу легли сохранившиеся участки, отмечает РИАМО.

Мэр добавил, что на завершающем этапе фризу вернули первоначальный цвет. Кроме того, элементы рельефа с изображением ордена Отечественной войны затонировали под бронзу, сообщает телеканал «Звезда».

9 января Собянин рассказал, что в 2023 году в столице вернули исторический облик более чем 220 памятникам архитектуры разных эпох. Среди восстановленных объектов — Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, павильон № 66 на ВДНХ, пишет RT.

В декабре телеканал «360» отмечал, что при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты также отреставрировали 16 уникальных элементов станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». В том числе обновили и уникальные элементы декора.

В ноябре вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов объяснил, что реставрация станций метро требуется для сохранения исторического облика Москвы. Депутат отметил, что статус объекта культурного наследия имеют 48 станций столичной подземки.