В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелось три дома

В результате извержения вулкана на исландском полуострове Рейкьянес пострадала инфраструктура города Гриндавик, под лавой оказалось минимум три дома. Об этом сообщила 14 января телерадиокомпания RUV.

«Инфраструктуре уже нанесен значительный ущерб. В Гриндавике нет горячей воды и электричества, а городу нанесен ущерб из-за оползня перед извержением сегодня утром. Три дома были покрыты лавой после того, как сегодня днем ​​недалеко от города открылась трещина», — передает издание.

При этом, по данным Метеорологического бюро Исландии, к северу от Гриндавика всё еще извергаются две трещины, лава из одной из них вытекает в черту города и наносит ущерб. Сообщается, что более точные данные о количестве магмы и скорости потока лавы будут оценены завтра.

Старший офицер полиции управления народного защитника Видир Рейниссон отметил, что произошедшее сегодня событие стало «самой серьезной угрозой извержения вулканов в Исландии с января 1973 года».

О том, что на исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, сообщалось ранее в этот день. В 03:00 по местному времени (00:00 мск) были зафиксированы толчки землетрясений. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, жителей города эвакуировали.