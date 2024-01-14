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В Белом доме назвали проблемой сокрытие Остином своего диагноза

Белый дом: решение главы Пентагона не сообщать Байдену о раке — это проблема
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Белый дом признает, что сокрытие главой Пентагона Ллойдом Остином своего заболевания от президента США Джо Байдена — это проблема и так система не должна работать. Об этом 14 января заявил в программе «Лицом к нации» на канале CBS News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«И это проблема. <…> Это, безусловно, то, на что нам нужно получить больше ответов. И Пентагон расследует это, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Но этот процесс должен работать не так», — сказал он.

При этом Кирби отметил, что во время всех последних событий начала января Остин принимал участие в обсуждениях из своей больничной палаты, в том числе когда несколько дней назад США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Он подчеркнул, что чиновникам кабинета министров необязательно постоянно «сидеть и разговаривать каждый день, чтобы принять каждое решение».

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1 января министра обороны США Остина доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности. 5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс задался вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней.

8 января Остина перевели из отделения интенсивной терапии, однако он остался в больнице из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать пост. На следующий день Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и также упрекнул Остина в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о случившемся.

В свою очередь, председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.

Позже, 13 января, группа членов палаты представителей США от Республиканской партии направила запрос главе Пентагона Ллойду Остину, в котором потребовала от того отчитаться о причинах задержки в информировании о своей госпитализации. Они попросили сообщить, кто принимал участие в решении отложить раскрытие информации, а также о том, кто из чиновников был в курсе этого.

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