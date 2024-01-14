Реклама
Прямой эфир
Мир
Во владельца бензоколонки в Афинах выстрелили 97 раз
Мир
В Белом доме заявили о нежелании конфликта с хуситами
Мир
Глава МИД Франции назвал 2024 год критически важным для Европы
Происшествия
Поезд «Ласточка» сломался на пути из Великого Новгорода в Санкт-Петербург
Происшествия
В Казани в гостинице произошел пожар
Происшествия
На складе в Санкт-Петербурге остаются очаги тления на площади 300 кв. м
Происшествия
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Происшествия
Дети кинули снег и петарды в Вечный огонь в ХМАО
Мир
Эстония отказалась выдавать военнообязанных украинцев
Происшествия
Полицейские в ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами
Спорт
Кудряшов сравнил Бетербиева с удавом в победном бою со Смитом
Мир
Швейцарский политик назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом
Мир
Королева Дании официально отреклась от престола и передала его сыну
Общество
МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге
Общество
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в связи с пожаром на складе

Новых собак-проводников подготовят для помощи пассажирам в метро Москвы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2024 году в московском метро подготовят еще 50 собак-проводников для маломобильных пассажиров. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, обучение животных продолжится, чтобы собаки могли «уверенно помогать хозяевам на станциях, в вагонах поездов и на эскалаторах», отмечает телеканал «360».

Ликсутов отметил, что уже 10 лет столичная подземка помогает Российской школе подготовки собак-проводников ВОС тренировать животных, которые в перспективе будут сопровождать слабовидящих и незрячих пассажиров.

Чиновник рассказал, что несколько занятий собаки привыкают к толпе людей и шуму. Также их обучают ориентироваться в подземке и проходить через турникеты. Помимо этого, собак тренируют спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать хозяину упавшие предметы, пишет «Москва 24».

Всего в метрополитене Москвы 350 четвероногих помощников незрячих пассажиров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Москве одновременно откроют 11 станций метро в 2024 году: схема
В следующем году в Москве откроется Троицкая линия

В конце декабря Максим Ликсутов рассказал, что в Московском метрополитене начнут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров в марте 2024 года. По его словам, тематика экскурсий будет разная, в том числе архитектурная. Они будут проводиться для горожан всех возрастов.

В октябре в Санкт-Петербурге рассказали о мерах поддержки на транспорте для людей с нарушениями зрения. В пресс-службе Смольного отметили, что для данной категории граждан устройствами звукового ориентирования «Говорящий город» оснастили 83 вестибюля метрополитена. Кроме того, незрячим и слабовидящим жителям города предоставляются тактильные трости и собаки-проводники, пишет RT.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024