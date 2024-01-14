Новых собак-проводников подготовят для помощи пассажирам в метро Москвы

В 2024 году в московском метро подготовят еще 50 собак-проводников для маломобильных пассажиров. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, обучение животных продолжится, чтобы собаки могли «уверенно помогать хозяевам на станциях, в вагонах поездов и на эскалаторах», отмечает телеканал «360».

Ликсутов отметил, что уже 10 лет столичная подземка помогает Российской школе подготовки собак-проводников ВОС тренировать животных, которые в перспективе будут сопровождать слабовидящих и незрячих пассажиров.

Чиновник рассказал, что несколько занятий собаки привыкают к толпе людей и шуму. Также их обучают ориентироваться в подземке и проходить через турникеты. Помимо этого, собак тренируют спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать хозяину упавшие предметы, пишет «Москва 24».

Всего в метрополитене Москвы 350 четвероногих помощников незрячих пассажиров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В конце декабря Максим Ликсутов рассказал, что в Московском метрополитене начнут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров в марте 2024 года. По его словам, тематика экскурсий будет разная, в том числе архитектурная. Они будут проводиться для горожан всех возрастов.

В октябре в Санкт-Петербурге рассказали о мерах поддержки на транспорте для людей с нарушениями зрения. В пресс-службе Смольного отметили, что для данной категории граждан устройствами звукового ориентирования «Говорящий город» оснастили 83 вестибюля метрополитена. Кроме того, незрячим и слабовидящим жителям города предоставляются тактильные трости и собаки-проводники, пишет RT.