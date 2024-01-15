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В Москве завершили строительство нового дублера Боровского шоссе

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Строительство нового дублера Боровского шоссе завершилось в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 14 января.

По словам чиновника, новая дорога соединила Внуковское поселение и район Ново-Переделкино. Трасса разгрузит крупную магистраль, пишет РИАМО. Кроме того, она улучшит транспортную доступность станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как уточняет телеканал «360», трасса проходит от участка магистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» и примыкает к дороге «Город Московский — деревня Рассказовка».

Собянин указал на то, что движение транспорта по дублеру Боровского шоссе планируют запустить до конца 2024 года, сообщает НСН.

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10 января Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году завершится формирование транспортного каркаса Москвы. В 2023 году в Москве построили 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад и мостов, а также 19 пешеходных переходов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и городской программе «Развитие транспортной системы».

В декабре заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, съезд с трассы М-2 «Крым» на Московский скоростной диаметр (МСД) достроят до конца 2024 года. Запланировано строительство дорог, общая протяженность которых составит 12,2 км, в том числе будут построены два тоннеля, четыре эстакады, один мост и четыре пешеходных перехода, сообщает «Москва 24».

В частности, после завершения строительства снизится транспортная нагрузка на развязку пересечения МКАД с Варшавским шоссе, увеличится пропускная способность нескольких крупных дорог: Варшавского шоссе, трассы М-2 «Крым» и Московской кольцевой автомобильной дороги, пишет RT.

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