Поезд «Ласточка» сломался на пути из Великого Новгорода в Санкт-Петербург
Поезд «Ласточка» сообщением Великий Новгород – Санкт-Петербург остановился из-за поломки. Об этом 14 января сообщил источник «Известий».
По его словам, в вагонах стал мигать свет, после чего поезд то останавливался, то продолжал движение. В итоге машинист объявил о неисправности поезда. Пассажиров дважды высаживали из вагонов.
В Октябрьской железной дороге подтвердили, что поезд остановился в 17:10 мск на перегоне Чудово – Торфяное по техническим причинам. Задержка составила 1 час 13 минут.
В настоящее время пассажиров пересадили, они едут в другой электричке.
4 января пресс-служба Южно-Уральской железной дороги и пассажиры поезда № 122 Адлер — Нижневартовск сообщили об остановке состава почти на девять часов в поле в Челябинской области из-за технического сбоя. Один из пассажиров застрявшего состава рассказал «Известиям», что, несмотря на остановку и отключение света, в поезде работало отопление, люди не мерзли. Позже проезд ряда пассажирских поездов на перегоне Южно-Уральской железной дороги был возобновлен после длительной пробки.