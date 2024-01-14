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Захарова заявила о возвращении выделенных Украине средств руководству США

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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Выделенные США деньги на помощь Украине возвращаются обратно руководству страны. Об этом 14 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Чем же могут Соединенные Штаты помочь Украине? <…> Только деньги выделять на это. А куда идут эти деньги? Эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

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27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Киеву новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными. После этого, 3 января, официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что направленный пакет будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на заявление Кирби, сообщил, что Вашингтон продолжает дебаты и всё больше политических представителей интересуются, куда деваются их деньги и помогли ли они Киеву достичь результата.

Тем временем украинская сторона продолжает рассчитывать на помощь союзников. Так, 8 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Перед этим, 7 января, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не приуменьшать значимость этого источника.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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