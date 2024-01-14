Захарова заявила о возвращении выделенных Украине средств руководству США

Выделенные США деньги на помощь Украине возвращаются обратно руководству страны. Об этом 14 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Чем же могут Соединенные Штаты помочь Украине? <…> Только деньги выделять на это. А куда идут эти деньги? Эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Киеву новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными. После этого, 3 января, официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что направленный пакет будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на заявление Кирби, сообщил, что Вашингтон продолжает дебаты и всё больше политических представителей интересуются, куда деваются их деньги и помогли ли они Киеву достичь результата.

Тем временем украинская сторона продолжает рассчитывать на помощь союзников. Так, 8 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Перед этим, 7 января, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не приуменьшать значимость этого источника.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.