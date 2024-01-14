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Во Франции призвали Россию дать Европе возможность умереть самой

Экс-военный из Франции: не надо отправлять русских солдат освобождать Европу
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Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
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Европа погрузилась в глубочайший кризис по вине некомпетентного руководства, но России не стоит освобождать ее, как это было в прошлом. Об этом 14 января заявил бывший военнослужащий французской армии, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией, в беседе с «РИА Новости».

Экс-военный по имени Николя, имеющий двойное гражданство Франции и России, предрек, что страны Европы «умрут своей смертью».

«Не надо, не стоит, потому что сами европейцы — дураки. Пусть они сами и разбираются со своими элитами. Не надо! Ни одного русского солдата не надо отправлять... Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно», — цитирует его агентство.

Он также сказал, что идеалом в Европе служит ЛГБТ (запрещенная в РФ экстремистская организация). Между тем экономика ЕС угасает ввиду неквалифицированного руководства, а потому европейские страны ожидает бедность, добавил он.

«У ворот России поднимется новый мир. Бывшие страны третьего мира поднимаются, разворачивается новый мировой порядок. Те, которые были самые продвинутые — европейцы, станут самыми бедными. И, наоборот, поднимается арабский, азиатский и африканский мир, а Европа уходит вниз» — заключил Николя.

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Ранее, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой. Российский лидер подчеркнул, что Москве не нужны страны НАТО, «не были нужны и сейчас не нужны». По его словам, США специально «втащили» Европу в украинский конфликт, а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей.

В начале ноября прошлого года сообщалось, что, по данным Евростата, в октябре 2023 года инфляция в европейских странах упала до рекордных значений с июля 2021 года. При этом в своем сентябрьском прогнозе Еврокомиссия снизила ожидания по экономическому росту в еврозоне.

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