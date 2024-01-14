Сотрудникам сгоревшего склада Wildberries организовали выдачу личных вещей

Сотрудники сгоревшего склада Wildberries в Санкт-Петербурге смогли забрать личные уцелевшие вещи. На месте 14 января побывал корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

Как рассказали ему работники маркетплейса, большинство людей забрали свои вещи сразу после пожарной тревоги. Те, кто не успел это сделать, приехали специально организованным автобусным маршрутом или на своих авто. При этом автобус находится на стоянке весь день и также работает как пункт обогрева.

«В уцелевшей части склада организована выдача личных вещей сотрудникам. На КПП периодически подходят люди, по шесть человек запускают на склад. Затем проверяют информацию о сотрудниках и выдают им те личные вещи, которые они не успели вынести при пожаре», — передает корреспондент после общения с сотрудниками.

По словам Будкова, проезд к складу открыт, но на этом дорожном участке образовалась небольшая пробка из грузовых автомобилей, дежурит пожарная техника. В нескольких метрах от трассы можно увидеть, как на наиболее пострадавшей от пожара части склада по-прежнему есть задымление.

«Дым поднимается вверх и разносится на несколько километров, хотя языков пламени нет», — заметил корреспондент.

Ранее в этот день «Известия» показали кадры последствий пожара на складе. На них можно увидеть, что вся постройка выгорела.

Пожар на складе в Пушкинском районе города произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

Тогда же в пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.

Позднее, 14 января, корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказал, что потушить пожар полностью пока что не получается. Журналист добавил, что есть три версии его возникновения: неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и поджог. Точная причина выясняется.

В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).