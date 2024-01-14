Пожарные ликвидировали открытое горение в мини-отеле в Казани

Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском мини-отеле «Астория» в Казани. Об этом 14 января сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

Информация о причине возгорания не приводится.

Пожар в гостинице произошел ранее в этот день. Сообщалось, что заведение в момент возгорания не работало, посетителей в нем не было. Как заметили очевидцы в соцсетях, возле гостиницы было частично перекрыто движение. Видимость в округе «практически нулевая».