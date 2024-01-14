Захарова указала на отсутствие в резолюции СБ ООН права на удары по Йемену
Резолюция Совета Безопасности ООН по ситуации в Красном море не дает права на нанесение ударов по Йемену. Об этом 14 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Эта резолюция не дает никакого основания даже думать о том, что кто-то имеет право наносить какие-то удары», — сказала она каналу «Россия 1».
С ноября 2023 года йеменские мятежники-хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. На фоне этого в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.
О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что коалиция предприняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.
Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. 12 января Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.