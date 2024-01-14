В МВД рассказали о проверке после массовой драки в кафе в Башкирии
Массовая драка произошла в кафе в башкирском городе Кумертау. Об этом 14 января рассказали «Известиям» в МВД России.
Потасовка в заведении попала на камеры видеонаблюдения. Конфликт начался с того, что один из посетителей задел девушку с подносом. В ходе драки пострадали несколько человек, была сдвинута мебель.
«В данный момент ведется проверка, выясняются обстоятельства конфликта, для изучения изъяты записи с камер видеонаблюдения», — сообщили в МВД.
Процессуальное решение будет вынесено после того, как станут известны результаты судмедэкспертизы, на которую направили одного из пострадавших.
Ранее, 8 января, полиция задержала девять человек за участие в массовой драке в Мариинске Кемеровской области. Конфликт произошел у входа в супермаркет. Среди задержанных были четверо мужчин и пять женщин от 20 до 56 лет.