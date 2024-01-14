Эксперт объяснил суть синдрома X

Под синдромом X в медицине понимают сочетание ряда симптомов, которые вместе создают смертельную опасность для пациента. Об этом 14 января рассказал «Известиям» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Метаболический синдром X — это смертельная триада, которая сочетает ожирение, артериальную гипертензию, нарушение углеводного обмена, повышение уровня глюкозы или уже сформированный сахарный диабет. Частота синдрома растет в мире среди всех групп населения, даже среди детей».

Эксперт подчеркнул, что синдром X не является инфекционным заболеванием. Его лечением занимаются кардиологи и эндокринологи. Существуют прогнозы, по которым распространение синдрома в мире будет только нарастать.

Помимо понятия «синдром X» в медицине существует «болезнь X», под которой понимают гипотетическую болезнь, способную вызвать эпидемию или пандемию.

Так, 14 января стало известно, что на Всемирном экономическом форуме – 2024 (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января 2024 года, обсудят «болезнь Х», которая сможет в 20 раз превзойти по смертности пандемию коронавируса. Панель пройдет 17 января. В ней примут участие глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреиесус и другие специалисты в области здравоохранения.

В Роспотребнадзоре в свою очередь отметили, что заявления о существовании «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы. На данный момент патоген, который называют «болезнью Х», изучен недостаточно.