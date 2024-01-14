Снимавшего опасные видео в метро Москвы блогера задержали

Полиция задержала блогера, который снимал опасные видео в Московском метрополитене. Об этом 14 января рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги задержали одного из нарушителей требований транспортной безопасности в столичном метрополитене. Видео с грубыми нарушениями общественного порядка были выявлены в сети Интернет», — написала она в Telegram.

По ее словам, полицейские установили соучастников блогера и занимаются их задержанием.

Молодой человек рассказал, что прибыл в Москву 22 декабря, чтобы снимать развлекательные ролики. Мужчина запрыгивал на поезда и наносил по ним удары ногой. После задержания он раскаялся в содеянном.

Накануне, 13 января, пассажир Московского метрополитена ударил ногой по створке турникета на станции «Яхромская» из-за плохого настроения. Правонарушителем оказался ранее судимый 28-летний мужчина.