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В Казани в гостинице произошел пожар

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Фото: скриншот
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В гостинице в Казани произошел пожар. Об этом 14 января «Известиям» сообщили в главном управлении МЧС России по Татарстану.

«Горит кровля здания, где, по предварительной информации, расположены банкетный зал и мини-отель «Астория», — говорится в сообщении.

Уточняется, что гостиница в момент возгорания не работала, посетителей в ней не было.

В настоящий момент МЧС приняты меры реагирования, ведется работа по ликвидации возгорания.

Причина возгорания неизвестна.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что возле гостиницы перекрыто движение по улице Павлюхина от улицы Газовой до улицы Даурской. Видимость в округе «практически нулевая».

Ранее, в середине ноября, при пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли 13 человек, двое из них — россияне. 59 постояльцев были эвакуированы. Как рассказал глава ДЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев, в хостеле жили граждане России, Узбекистана, Пакистана, а также Казахстана.

Позже арендатор хостела был задержан. По факту пожара в «Алматы Хостел» начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 292 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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