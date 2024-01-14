На Украине признали утечку в Россию координат военных объектов ВСУ

Майор запаса украинской армии, военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что Вооруженные силы (ВС) России знают координаты всех военных объектов и предприятий, которые расположены на Украине. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Espresso.

«Они прекрасно знают, потому что все есть в открытых источниках, где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят», — сказал он в видео, опубликованном 13 января.

Эксперт обратил внимание, что власти на Украине, пытаясь бороться с коррупцией, сами рассекретили военные объекты. По словам Гетьмана, это не просто ошибка, а преступление.

14 января ВС РФ поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. А до этого, 13 января, сообщалось, что российские военные нанесли групповые удары по украинским военно-промышленным объектам, производящим снаряды разного калибра. По данным Министерства обороны, пораженные объекты также производили беспилотники.

Ранее, 9 января, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что российские удары по оборонной промышленности Украины могут лишить ее боевых возможностей. Карасев отметил, что российские силы наносят точечные удары, которые направлены именно на уничтожение объектов ВПК.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.