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Перуанские мумии инопланетян оказались подделкой

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Фото: AP Photo/Martin Mejia
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Судмедэксперты опровергли внеземное происхождение фигурок из Перу, которых выдавали за мумии инопланетян. Об этом 13 января рассказало агентство Associated Press.

Специалисты установили, что объекты, похожие на крошечных человечков, и рука с двумя пальцами были сделаны из бумаги, клея, металла, человеческих и животных костей.

Как отмечается, при изготовлении фигурок использовался современный клей, что также опровергает утверждение, согласно которому останки инопланетян якобы существуют с доколумбовых времен.

Фигурки были конфискованы перуанской таможней в 2023 году при попытке вывезти их в Мексику.

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Ранее, 13 сентября, мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан показал конгрессу Мексики маленьких мумифицированных существ якобы неземного происхождения. Он объяснил, что останки этих мумий, возраст которых составляет тысячу лет, были обнаружены во время раскопок перуанского города Наска. Согласно исследованиям уфолога, во время жизни существа обладали маленьким ростом, большими головами, трехпалыми конечностями и прочными костями.

До этого, 27 июля, в конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО. Бывший сотрудник разведсообщества Дэвид Граш, который руководил анализом необъяснимых аномальных явлений в агентстве Пентагона до 2023 года, сообщил комитету по надзору палаты представителей конгресса об обнаружении «нечеловеческих» существ. Слушание было вызвано заявлениями Граша в июне о том, что правительство США якобы укрывает инопланетные космические корабли.

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