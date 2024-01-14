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Павильон Минобороны начал свою работу на выставке «Россия» на ВДНХ

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Павильон Минобороны РФ «Армия детям. Город профессий. Будущее страны» начал свою работу в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом 14 января сообщили в военном ведомстве.

На открытии экспозиции присутствовал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. По его словам, гости павильона смогут ознакомиться с основными направлениями работы Минобороны, представленными на стенде ведомства. Кроме того, посетителей встретили интерактивные экспонаты и зона квестов, позволяющие попробовать себя в разных военных специальностях, а возможно, и определиться с будущей профессией.

Парню по имени Максим удалось с помощью интерактивной машины сбивать вражеские самолеты, управляя средствами противовоздушной обороны.

«На самолете нужно было сбивать вражеские самолеты. Надо было нажимать две красные кнопки и головой поворачивать к цели», — рассказал он.

Гости павильона также смогут посетить «командный пункт» с панорамным экраном, интерактивную зону «медицина», на которой будут проводиться мастер-классы по оказанию первой помощи, а также сектор «БПЛА», где посетителей научат управлять беспилотными летательными аппаратами сначала на тренажере, а потом на специальной площадке, рассказали в ведомстве.

Помимо этого гости смогут оценить инновации, применяемые в учебных заведениях Минобороны и выбрать военную специальность, пройдя тест.

Минобороны сообщило о планах открыть павильон ведомства на выставке-форуме «Россия» в конце декабря 2023 года.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ: самые интересные экспозиции и события
Что можно будет увидеть на грандиозной выставке «Россия» и почему она уникальна

Ранее, 8 января, на выставке «Россия» в рамках дня Севастополя сыграли «флотскую» свадьбу. Брак заключили Денис Варварин и Виктория Руга. Жених — военный офицер в четвертом поколении. Невеста Виктория тоже из семьи военных и работает в парке «Патриот».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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