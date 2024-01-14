Tesla потеряла более $94 млрд рыночной стоимости на фоне ухода из КНР

Tesla потеряла более $94 млрд рыночной стоимости на фоне ухода из КНР

2024-01-14T14:28:40+03:00

2024-01-14T14:28:40+03:00

2024-01-14T14:28:40+03:00

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