Tesla потеряла более $94 млрд рыночной стоимости на фоне ухода из КНР
Tesla потеряла более $94 млрд рыночной стоимости за две недели. Как отмечает агентство Bloomberg, убытки стали самыми большим с момента выхода компании на биржу в 2010 году. Акции производителя опустились на фоне отказа Китая от закупок электромобилей, передает телеканал «Известия». Также на издержки Tesla повлияло общее снижение цен на электрокары в мире.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.