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В Wildberries рассказали об изменении логистики из-за пожара на складе

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
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Маркетплейс Wildberries изменил логистику и перенаправил товарный поток из-за пожара на складе в Санкт-Петербурге. Об этом 14 января рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы компании Екатерина Санченко.

«Логистика была оперативно перестроена. Товарный поток, который ранее замыкался на Санкт-Петербурге, сейчас идет напрямую сразу в другие города», — отметила она.

По ее словам, транспорт Wildberries во время пожара в Шушарах не пострадал. Весь автопарк был переведен на базу склада «Уткина Заводь».

«Мы делаем все возможное, чтобы товар был доставлен в срок. Благодарим наших партнеров, оказывающих поддержку», — добавила глава пресс-службы.

В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе Wildberries. Главное

Пожар на складе произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

В тот же день в пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб отвозгорания пока уточняется. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.

Корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказал, что потушить пожар полностью пока что не получается. Он также перечислил три версии его возникновения: неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и поджог. Журналист акцентировал, что на данный момент точная причина неизвестна.

14 января в связи с пожаром было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

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