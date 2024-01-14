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Япония выразила протест в связи с запуском баллистической ракеты КНДР
Общество
Выдворенного из Латвии 82-летнего пенсионера поселили в отеле
Происшествия
Три автомобиля ушли под лед на реке в Северодвинске
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Московском регионе 14 января
Мир
В Швейцарии заявили о последней встрече по украинской «формуле мира»
Общество
«Известия» показали новые кадры с коптера склада Wildberries в Петербурге
Мир
На Украине заявили о сложностях в обслуживании истребителей F-16
Мир
Делегация бывших чиновников США прибудет на Тайвань 14 января
Общество
МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге
Общество
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в связи с пожаром на складе
Армия
ВС РФ поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области
Общество
Дочь Рубинштейна подтвердила смерть поэта
Армия
Боец из Бурятии Калашников обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
Мир
Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес
Мир
В Киеве заявили о росте случаев пересечения границы по поддельным документам

Павильон Минобороны на выставке Россия

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