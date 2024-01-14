Осужденный за взятки экс-мэр Владивостока Гуменюк отправился на СВО

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет тюрьмы по делу о взятках, отправился в зону проведения специальной военной операции по контракту с Минобороны РФ. Об этом 14 января «Известиям» сообщил его адвокат Александр Китаев.

«Я знаю, что он уехал. Ему предписание было выписано на то, что он должен явиться в часть 22 декабря», — рассказал Китаев.

Адвокат пояснил, что на данный момент у него нет связи с Гуменюком и наверняка он не знает о местоположении экс-мэра. Также Китаев уточнил, что бывший глава города уже покинул Приморский край.

Практически год назад, 18 января 2023 года, Ленинский районный суд Владивостока признал бывшего мэра города Олега Гуменюка виновным в получении взяток в размере почти на 40 млн рублей. Ему назначили наказание в виде 16,5 года лишения свободы и штраф в размере 150 млн рублей. В мае бывший глава города подал жалобу в апелляционный суд, после чего срок наказания был уменьшен до 12 лет.

Наказание бывший чиновник должен был отбывать в колонии строгого режима. Тогда экс-мэр Владивостока свою вину не признал и подчеркнул, что планирует обжаловать объявленный ему приговор. Он пообещал оспорить решение, так как, по его словам, «ни одного доказательства нет».

В октябре 2021 года Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении Олега Гуменюка. Тогда же он был заключен под стражу.