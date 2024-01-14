Дочь Рубинштейна подтвердила смерть поэта

Дочь российского поэта, библиографа и публициста Льва Рубинштейна Мария в воскресенье, 14 января, подтвердила «Известиям», что литературный деятель скончался.

«Да, это, к сожалению, правда. Мне очень жаль. Это информация из Склифосовского», — указала она.

Она добавила, что на данный момент какой-либо информации о прощании и похоронах поэта нет.

8 января поэта сбил автомобиль в Москве. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Рубинштейну провели операцию, его состояние оценивалось как тяжелое и нестабильное.

На следующий день департамент транспорта Москвы сообщил, что сбивший поэта водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он окончил филологический факультет МГГУ им. М.А. Шолохова. В 1970-е Рубинштейн создал собственный жанр — стих на карточке, став одним из основоположников московского концептуализма. Поэту вручили премию «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».

Произведения Рубинштейна переведены на английский, немецкий, французский, финский, шведский, польский и другие языки.