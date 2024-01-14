Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщила телерадиокомпания RUV.

Отмечается, что в 3:00 по местному времени (00:00 мск) были зафиксированы толчки землетрясений. Спустя некоторое время компания HS Energy получила предупреждение об изменении давления в скважинах в районе Сварценгис к северу от Гриндавика. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, жителей города эвакуировали.

До этого, 19 декабря, извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии. Около 21:00 по местному времени (00:00 мск) началось землетрясение магнитудой 4,2. Затем последовало извержение вулкана примерно в 22:17 (01:17 мск). Длина трещины, из которой выходят газ и лава, достигла 4 км.

Ранее, 11 ноября, Национальное метеорологическое управление Исландии сообщало, что в стране начал действовать чрезвычайный уровень гражданской защиты в связи с вероятностью извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Жителям Гриндавика рекомендовалось действовать осторожно.