Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония выразила протест в связи с запуском баллистической ракеты КНДР
Общество
Выдворенного из Латвии 82-летнего пенсионера поселили в отеле
Происшествия
Три автомобиля ушли под лед на реке в Северодвинске
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Московском регионе 14 января
Мир
В Швейцарии заявили о последней встрече по украинской «формуле мира»
Общество
«Известия» показали новые кадры с коптера склада Wildberries в Петербурге
Мир
На Украине заявили о сложностях в обслуживании истребителей F-16
Мир
Делегация бывших чиновников США прибудет на Тайвань 14 января
Мир
Береговая охрана Японии заявила о запуске КНДР баллистической ракеты
Общество
В Кургане охранник ТЦ помог пенсионерке сберечь деньги от мошенников
Мир
США остались недовольны утечкой из Британии данных об ударе по Йемену
Происшествия
ВСУ обстреляли здание районной администрации в Горловке
Общество
Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском
Мир
Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес
Мир
В Киеве заявили о росте случаев пересечения границы по поддельным документам

Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщила телерадиокомпания RUV.

Отмечается, что в 3:00 по местному времени (00:00 мск) были зафиксированы толчки землетрясений. Спустя некоторое время компания HS Energy получила предупреждение об изменении давления в скважинах в районе Сварценгис к северу от Гриндавика. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, жителей города эвакуировали.

Что известно про Ключевской: на Камчатке произошло извержение вулкана
Утром 1 ноября Ключевской вулкан выбросил столп пепла высотой 14 км

До этого, 19 декабря, извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии. Около 21:00 по местному времени (00:00 мск) началось землетрясение магнитудой 4,2. Затем последовало извержение вулкана примерно в 22:17 (01:17 мск). Длина трещины, из которой выходят газ и лава, достигла 4 км.

Ранее, 11 ноября, Национальное метеорологическое управление Исландии сообщало, что в стране начал действовать чрезвычайный уровень гражданской защиты в связи с вероятностью извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Жителям Гриндавика рекомендовалось действовать осторожно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024