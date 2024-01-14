В Киеве заявили о росте случаев пересечения границы по поддельным документам
Военнообязанные мужчины всё чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам, сообщил 14 января представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
«В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки человека не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу», — заявил он в эфире национального телемарафона.
В связи с этим, рассказал Демченко, усилены контрольные меры. Например, сотрудники контрольно-пропускных пунктов имеют право требовать документы из Территориального центра комплектования (ТЦК), в которых содержится информация об отсрочке для возможности выезда заграницу.
Накануне, 13 января, на Украине заявили о возможной отмене брони для депутатов, так как «народ не поймет», если новый законопроект о мобилизации не коснется представителей власти. Отмечалось, что возмущение общественности, вызванное новым законопроектом, предсказать было нетрудно, однако в Киеве «недооценили реакцию народа».
В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский четырежды уклонялся от мобилизации в 2014 и в 2015 годах. Тогда на это обратили внимание украинские народные депутаты и сделали запрос в минобороны страны, чтобы выяснить причины.
25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.