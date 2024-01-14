Военнообязанные мужчины всё чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам, сообщил 14 января представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки человека не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу», — заявил он в эфире национального телемарафона.

В связи с этим, рассказал Демченко, усилены контрольные меры. Например, сотрудники контрольно-пропускных пунктов имеют право требовать документы из Территориального центра комплектования (ТЦК), в которых содержится информация об отсрочке для возможности выезда заграницу.

Накануне, 13 января, на Украине заявили о возможной отмене брони для депутатов, так как «народ не поймет», если новый законопроект о мобилизации не коснется представителей власти. Отмечалось, что возмущение общественности, вызванное новым законопроектом, предсказать было нетрудно, однако в Киеве «недооценили реакцию народа».

В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский четырежды уклонялся от мобилизации в 2014 и в 2015 годах. Тогда на это обратили внимание украинские народные депутаты и сделали запрос в минобороны страны, чтобы выяснить причины.

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.