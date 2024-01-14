Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония выразила протест в связи с запуском баллистической ракеты КНДР
Общество
Выдворенного из Латвии 82-летнего пенсионера поселили в отеле
Происшествия
Три автомобиля ушли под лед на реке в Северодвинске
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Московском регионе 14 января
Мир
В Швейцарии заявили о последней встрече по украинской «формуле мира»
Общество
«Известия» показали новые кадры с коптера склада Wildberries в Петербурге
Мир
На Украине заявили о сложностях в обслуживании истребителей F-16
Мир
Делегация бывших чиновников США прибудет на Тайвань 14 января
Мир
Береговая охрана Японии заявила о запуске КНДР баллистической ракеты
Общество
В Кургане охранник ТЦ помог пенсионерке сберечь деньги от мошенников
Мир
США остались недовольны утечкой из Британии данных об ударе по Йемену
Происшествия
ВСУ обстреляли здание районной администрации в Горловке
Общество
Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском
Мир
Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес
Мир
В Киеве заявили о росте случаев пересечения границы по поддельным документам
Сюжет:

В Киеве заявили о росте случаев пересечения границы по поддельным документам

0
Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнообязанные мужчины всё чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам, сообщил 14 января представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки человека не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу», — заявил он в эфире национального телемарафона.

В связи с этим, рассказал Демченко, усилены контрольные меры. Например, сотрудники контрольно-пропускных пунктов имеют право требовать документы из Территориального центра комплектования (ТЦК), в которых содержится информация об отсрочке для возможности выезда заграницу.

Спасти рядового Байдена: зачем Киев идет на ужесточение мобилизации
И как набор 500 тыс. человек в ВСУ влияет на президентскую кампанию в США

Накануне, 13 января, на Украине заявили о возможной отмене брони для депутатов, так как «народ не поймет», если новый законопроект о мобилизации не коснется представителей власти. Отмечалось, что возмущение общественности, вызванное новым законопроектом, предсказать было нетрудно, однако в Киеве «недооценили реакцию народа».

В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский четырежды уклонялся от мобилизации в 2014 и в 2015 годах. Тогда на это обратили внимание украинские народные депутаты и сделали запрос в минобороны страны, чтобы выяснить причины.

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

Графика. Демилитаризация 12 01

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024