Три автомобиля ушли под лед на реке в Северодвинске
Три автомобиля провалились под лед на реке в Северодвинске Архангельской области. Об этом 13 января сообщили в аварийно-спасательной службе города.
«В русле реки Ягорка, на первом повороте от ГСК Волна, под лед провалились три автомобиля», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что около 8:00 на пульт службы спасения поступил вызов о том, что под лед ушел автомобиль. Однако по приезде спасателей было обнаружено три потонувших машины: микроавтобус УАЗ, внедорожник и легковой автомобиль. Спасатели огородили опасный участок.
По данным службы, пострадавших не обнаружено.
Ранее, 7 января, в Башкирии на переправе реки Белой в районе города Бирск под лед водоема полностью провалился грузовой автомобиль. Как позже сообщили местные СМИ, водитель фуры погиб, не успев выбраться из кабины.
До этого, 1 января, стало известно, что автомобиль провалился под лед в Саратовской области. В результате происшествия погиб мужчина. Кроме того, позднее стало известно, что еще два автомобиля с людьми провалились под лед в Саратовской области, пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на крышу машины. Спасатели эвакуировали двух мужчин на берег, а затем передали их врачам скорой помощи.