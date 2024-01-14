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Три автомобиля ушли под лед на реке в Северодвинске

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Фото: РЕН ТВ
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Три автомобиля провалились под лед на реке в Северодвинске Архангельской области. Об этом 13 января сообщили в аварийно-спасательной службе города.

«В русле реки Ягорка, на первом повороте от ГСК Волна, под лед провалились три автомобиля», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что около 8:00 на пульт службы спасения поступил вызов о том, что под лед ушел автомобиль. Однако по приезде спасателей было обнаружено три потонувших машины: микроавтобус УАЗ, внедорожник и легковой автомобиль. Спасатели огородили опасный участок.

По данным службы, пострадавших не обнаружено.

Ранее, 7 января, в Башкирии на переправе реки Белой в районе города Бирск под лед водоема полностью провалился грузовой автомобиль. Как позже сообщили местные СМИ, водитель фуры погиб, не успев выбраться из кабины.

До этого, 1 января, стало известно, что автомобиль провалился под лед в Саратовской области. В результате происшествия погиб мужчина. Кроме того, позднее стало известно, что еще два автомобиля с людьми провалились под лед в Саратовской области, пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на крышу машины. Спасатели эвакуировали двух мужчин на берег, а затем передали их врачам скорой помощи.

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