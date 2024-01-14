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Синоптик спрогнозировал потепление в Московском регионе 14 января

Синоптик Тишковец: морозы в Московском регионе начнут отступать 14 января
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье, 14 января, морозы в Москве и Московской области начнут отступать.

«Сегодня (14 января. — Ред.) после ночных 20-градусных морозов холод начнет отступать. В столичном регионе скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с запада, поэтому ожидается постепенное натекание многоярусных облаков. К вечеру пойдет снег», — поделился он.

Кроме того, по словам специалиста, в Москве днем ожидается –16…–13 градусов, а по области — –17…–12. К вечеру температура составит –13…–8. При этом атмосферное давление будет падать и составит 733 мм ртутного столба, добавил Тишковец.

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Ранее в этот же день сообщалось, что температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –15…–13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –14, а в Московской области прогнозируют от –16 до –11 градусов. Ночью может похолодать до –15.

13 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшей ночью на территории Московской области зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала зимы — в Клину было –32,7 градуса. Синоптик уточнил, что на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура минувшей ночью составила 24,2 градуса.

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