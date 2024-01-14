Карта спецоперации на Украине 14 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 января можно в материале «Известий».

Как доложили в Минобороны, за минувшие сутки на купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 13-й бригады Нацгвардии Украины.

Нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).

ВСУ на этом направлении потеряли убитыми и ранеными свыше 300 военнослужащих, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы на южнодонецком направлении поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка Dana чешского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также российские силы поразили склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 618 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 455 единиц специальной военной автомобильной техники.

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