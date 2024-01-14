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На Украине сообщили о повреждении предприятия в Харьковской области

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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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Повреждения получило предприятие в городе Волчанск Харьковской области на Украине. Об этом 14 января сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

«Волчанск Чугуевского района. Повреждено предприятие», — написал он в своем Telegram-канале.

О каком конкретно предприятии идет речь, не сообщается.

Накануне, в ночь на воскресенье, в Харьковской области несколько раз была объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

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Днем ранее украинские власти сообщили о повреждении складов и предприятий в селе Ольховатка в Купянском районе Харьковской области. Позднее главное управление государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявило, что «значительные повреждения зданий» зафиксированы на территории двух сельскохозяйственных угодий.

До этого, 10 января, украинские СМИ сообщили о ряде взрывов в Харькове. В регионе была объявлена воздушная тревога. Также 8 января сообщалось о взрывах на окраине украинского Харькова. Отмечалось, что в течение дня поступало несколько сообщений о взрывах в городе.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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