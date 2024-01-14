КНР выразила протест Японии из-за поздравлений с победой на Тайване Лай Циндэ

Посольство КНР в Японии выразило протест в связи с поздравлениями главы японского МИД победившего на выборах на Тайване Лай Циндэ, который является сторонником независимости острова.

«Соответствующие действия серьезно вмешались во внутренние дела Китая, серьезно нарушили принцип «единого Китая», — передает текст заявления Yaohoo.

Накануне министр иностранных дел Японии Ёко Камикава поздравила с победой на Тайване Лая Циндэ. Соответствующее сообщение опубликовано в профиле японского МИД в социальной сети X (бывш.Twitter).

«Для Японии Тайвань является чрезвычайно важным партнером и другом, с которым она разделяет фундаментальные ценности и поддерживает тесные экономические отношения и кадровый обмен. Правительство Японии будет работать над дальнейшим расширением сотрудничества с Тайванем и, исходя из своей позиции, поддерживать отношения на неправительственной стороне», — заявил МИД.

Также Камикава выразила надежду на то, что «тайваньский вопрос будет решен мирным путем», что поспособствует миру и стабильности в регионе.

Ранее, 13 января, на острове Тайвань состоялись выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

14 января посольство КНР в Вашингтоне выступило против посещения делегацией конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом. Посол Лю Пэнъюй указал, что США должны перестать подавать неверные сигналы сепаратистским силам о независимости острова. Он призвал Вашингтон к соблюдению политики «одного Китая», которую ранее уже подтвердил американский президент Джо Байден.

Телеканал NHK 13 января рассказал о разработке Японией плана эвакуации на случай тайваньского конфликта. Решение было принято на фоне обеспокоенности Токио растущей активностью Пекина в регионе, утверждают журналисты. Предположительно, разработка первого этапа плана будет завершена к марту 2025 года.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.