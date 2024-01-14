Реклама
Прямой эфир
Спорт
Российский теннисист Шевченко не смог пройти во второй круг Australian Open
Мир
Опрос выявил недовольство работой канцлера Шольца у более 70% немцев
Мир
Трамп-младший назвал способ завершить конфликт на Украине
Общество
Умер поэт и публицист Лев Рубинштейн
Мир
WP сообщила новые подробности о пропавших у Сомали моряках ВМС США
Спорт
Российский боксер Бетербиев победил британца Смита и защитил три титула
Недвижимость
Названы города с высоким риском роста стоимости аренды жилья
Происшествия
В Приморье Охотнадзор начал поиски нападающего на собак медведя-шатуна
Мир
Береговая охрана Японии заявила о запуске КНДР баллистической ракеты
Общество
В Кургане охранник ТЦ помог пенсионерке сберечь деньги от мошенников
Мир
США остались недовольны утечкой из Британии данных об ударе по Йемену
Происшествия
ВСУ обстреляли здание районной администрации в Горловке
Общество
Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском
Происшествия
Девочка попала в больницу после катания на тюбинге под Красноярском
Мир
КНР выразила протест Японии из-за поздравлений с победой на Тайване Лай Циндэ

КНР выразила протест Японии из-за поздравлений с победой на Тайване Лай Циндэ

0
Фото: REUTERS/Ann Wang
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство КНР в Японии выразило протест в связи с поздравлениями главы японского МИД победившего на выборах на Тайване Лай Циндэ, который является сторонником независимости острова.

«Соответствующие действия серьезно вмешались во внутренние дела Китая, серьезно нарушили принцип «единого Китая», — передает текст заявления Yaohoo.

Накануне министр иностранных дел Японии Ёко Камикава поздравила с победой на Тайване Лая Циндэ. Соответствующее сообщение опубликовано в профиле японского МИД в социальной сети X (бывш.Twitter).

«Для Японии Тайвань является чрезвычайно важным партнером и другом, с которым она разделяет фундаментальные ценности и поддерживает тесные экономические отношения и кадровый обмен. Правительство Японии будет работать над дальнейшим расширением сотрудничества с Тайванем и, исходя из своей позиции, поддерживать отношения на неправительственной стороне», — заявил МИД.

Также Камикава выразила надежду на то, что «тайваньский вопрос будет решен мирным путем», что поспособствует миру и стабильности в регионе.

Тайвань разумного: что будет после выборов на острове
Кого поддерживают Пекин и Вашингтон и при каких условиях может начаться вооруженный конфликт

Ранее, 13 января, на острове Тайвань состоялись выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

14 января посольство КНР в Вашингтоне выступило против посещения делегацией конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом. Посол Лю Пэнъюй указал, что США должны перестать подавать неверные сигналы сепаратистским силам о независимости острова. Он призвал Вашингтон к соблюдению политики «одного Китая», которую ранее уже подтвердил американский президент Джо Байден.

Телеканал NHK 13 января рассказал о разработке Японией плана эвакуации на случай тайваньского конфликта. Решение было принято на фоне обеспокоенности Токио растущей активностью Пекина в регионе, утверждают журналисты. Предположительно, разработка первого этапа плана будет завершена к марту 2025 года.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024