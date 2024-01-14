США остались недовольны утечкой из Британии данных об ударе по Йемену

Пентагон выразил недовольство из-за утечки информации в Великобритании о предстоящей операции против хуситов. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания от 12 января, момент напряжения между Вашингтоном и Лондоном произошел 11 января. Предполагалось, что информация об атаках будет распространяться после того, «как самолеты уже возвращаются на свои базы». Но газета The Times опубликовала материалы о созыве заседания кабинета министров для обсуждения военных действий.

«Беспокойство охватило весь Уайтхолл (британское правительство. — Ред.), дипломатические и политические деятели пытались выяснить, как произошла утечка информации. Преобладающим настроением было «глубокое разочарование», — отмечается в публикации.

Однако в интервью The Telegraph министр обороны Великобритании Грант Шэппс указал, что ему неизвестно о каких-либо разочарованиях в Вашингтоне в связи с утечкой.

С ноября 2023 года мятежники-хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. На фоне этого в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.