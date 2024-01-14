В Приморье Охотнадзор начал поиски нападающего на собак медведя-шатуна

Охотнадзор Приморья начал поиски нападающего на собак в селе Таборово медведя-шатуна. Об этом в субботу, 13 января, сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

«12 января медведь-шатун зашел в село Таборово Красноармейского района Приморского края и украл собаку. На следующий день, 13 января жертвой косолапого стала еще одна собака. <...> Поиск медведя-шатуна ведут сотрудники службы Охотнадзора Приморского края, работающие при поддержке Центра «Амурский тигр», — говорится в сообщении организации.

Там также предположили, что зверь в силу травм или болезней не смог набрать вес и поэтому не впал в спячку.

Ранее, 10 ноября, медведь напал на двух человек в Якутии, их госпитализировали в критическом состоянии. Отмечается, что мужчины услышали лай собаки и вышли на улицу, чтобы выяснить причину, когда на них напал дикий зверь. Другие работники попытались спасти коллег, однако сделать это сразу не удалось. В конце концов медведь убежал, позднее его застрелили.