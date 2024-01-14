Психолог предложила использовать мемы и смайлы для сплочения коллектива

Забавные картинки со смешными подписями (мемы) могут снизить уровень стресса, сплотить коллектив и наладить бизнес-процессы при сбое. Об особенностях мемотерапии 14 января рассказала когнитивно-поведенческий психолог Полина Лизогуб.

Она пояснила: когда сложно убрать стресс-фактор, нужно помочь психике нивелировать его, повысить устойчивость. Укрепление психики происходит за счет правильного режима питания, хорошей зарплаты и приподнятого настроения.

«Нужно создать некую мотивацию, посмотреть на что-то приятное, показать себе что-то смешное, как бы напомнить себе о том, что неприятности на работе — это не вся жизнь. Просмотр мемов — это некое веселое послание нашему счастливому внутреннему ребенку. Это занятие может быть мотивацией на трудовую деятельность. Такая мемотерапия», — поделилась она в беседе с радио Sputnik.

Мемы и шутки могут работать не только индивидуально, но и на весь коллектив, на бизнес-процессы. По словам психолога, в некоторых компаниях руководство поощряет просмотр и создание сотрудниками веселых, ироничных или саркастичных мемов на корпоративную тематику.

Она привела пример с компанией, которая имеет филиалы в нескольких городах. Когда все делятся шутками, то появляется некий общий культурный код и это сплачивает коллектив, пояснила эксперт.

«Когда в бизнесе складывается какая-то сложная ситуация, она обыгрывается не только с точки зрения назидания, но и с юмором. И если есть какая-то проблема, по поводу которой сотрудники постоянно шутят, это яркий сигнал руководству о том, что ее надо решать, а не только смеяться. То есть с помощью шуток можно навести людей на мысль изменить какие-то бизнес-процессы, что-то усовершенствовать», — объяснила психолог.

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