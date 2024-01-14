Нетаньяху озвучил намерение взять под контроль ЦАХАЛ границу с Египтом

Израиль не остановит войну с палестинским движением ХАМАС, пока Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не станет подконтрольна граница сектора Газа с Египтом. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова цитирует газета The Times Of Israel в субботу, 13 января.

«Мы не закончим войну, не закрыв эту брешь. В противном случае мы не ликвидируем ХАМАС, не демилитаризуем Газу, и тогда через эту южную брешь попадет еще больше оружия. Очевидно, нам нужно закрыть его. Есть несколько вариантов, и мы еще не приняли решение», — сказал он.

При этом подчеркивается, что целью ЦАХАЛ являются контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах, а также Филадельфийский коридор, о чем сообщила газета The Wall Street Journal.

«Израильские лидеры <…> заявляют, что Израиль должен взять под контроль приграничную зону, которую израильские военные называют Филадельфийским коридором, чтобы не допустить контрабанды оружия ХАМАС в этот сектор», — сказано в материале.

Протяженность этого коридора составляет 14 км. Ранее эта территория уже была под контролем Израиля, однако была утрачена в 2005 году.

Иерусалим, как сообщается, направил Каиру предложение о совместном патрулировании границы с целью обеспечения безопасности, однако оно было отклонено.

«Каир заявил, что работает над установкой заграждений и усилением наблюдения в этом районе, чтобы решить проблемы безопасности Израиля», — пишет Times Of Israel.

В тот же день Нетаньяху сообщил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает Израилю добиться ее в войне против ХАМАС.

Ранее, 12 января, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что планы Израиля по затоплению туннелей в Газе морской водой вызывают беспокойство в контексте катастрофической гуманитарной ситуации в регионе, а подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.