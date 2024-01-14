Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о принятии плана финансирования правительства лидерами конгресса
Мир
Посольство КНР выступило против посещения членами конгресса США Тайваня
Мир
Трамп вновь заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну
Общество
В Луганске к концу 2025 года планируют возвести несколько многоквартирных домов
Спорт
НХЛ призвала IIHF скорее определиться с судьбой сборной Израиля
Общество
Синоптики пообещали в столичном регионе до -15 и небольшой снег 14 января
Мир
В Баку заявили о непризнании независимости Тайваня и результатов выборов там
Происшествия
Поезд насмерть сбил двух мужчин на севере Москвы
Общество
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Мир
В Израиле протестующие потребовали провести досрочные выборы премьер-министра
Мир
Румынские фермеры заблокировали проезд украинских грузовиков через границу
Мир
Спикер палаты представителей США заявил о возможном визите делегации на Тайвань
Экономика
«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа российским потребителям
Мир
Пашинян предложил Баку соглашение о взаимном контроле над вооружениями
Общество
В Петербурге не выявили превышений норм вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе

Около 30 человек пострадали в Тоскане из-за обрушения потолка на свадьбе

0
Фото: t.me/gianieugenio
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время свадьбы в бывшем монастыре в городе Пистойя (Тоскана, Италия) обрушился потолок, в результате инцидента пострадали около 30 человек. Об этом в воскресенье, 14 января, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тосканы Эудженио Джани.

«Некоторые из 30 пострадавших всё еще остаются под наблюдением, остальные были выписаны», — сказано в его сообщении. Глава региона подчеркнул, что угрозы для жизни ни для кого из них нет, хоть есть и достаточно серьезные травмы.

Как отметило местное издание La Nazione, инцидент мог произойти, когда люди танцевали внутри бывшей трапезной монастыря. На вечеринке присутствовало около 170 гостей , почти все они из Флоренции.

В сентябре прошлого года более 450 человек погибли и пострадали при пожаре во время празднования свадьбы в Ираке. Согласно предварительной версии полиции, возгорание произошло из-за использования фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024