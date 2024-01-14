Около 30 человек пострадали в Тоскане из-за обрушения потолка на свадьбе

Во время свадьбы в бывшем монастыре в городе Пистойя (Тоскана, Италия) обрушился потолок, в результате инцидента пострадали около 30 человек. Об этом в воскресенье, 14 января, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тосканы Эудженио Джани.

«Некоторые из 30 пострадавших всё еще остаются под наблюдением, остальные были выписаны», — сказано в его сообщении. Глава региона подчеркнул, что угрозы для жизни ни для кого из них нет, хоть есть и достаточно серьезные травмы.

Как отметило местное издание La Nazione, инцидент мог произойти, когда люди танцевали внутри бывшей трапезной монастыря. На вечеринке присутствовало около 170 гостей , почти все они из Флоренции.

В сентябре прошлого года более 450 человек погибли и пострадали при пожаре во время празднования свадьбы в Ираке. Согласно предварительной версии полиции, возгорание произошло из-за использования фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности