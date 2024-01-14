Акция «Елка желаний» помогла мальчику увидеться со служащим в зоне СВО отцом

В рамках всероссийской акции «Елка желаний», сбылась очередная мечта мальчика, который загадал увидеться с отцом, проходящим службу в зоне спецоперации. Военнослужащий с позывным Пряник признался, что подарок для сына стал и для него желанным сюрпризом к Новому году, поделились 14 января в Минобороны РФ.

«Было неожиданно. Очень рад был увидеть детей. Я выполнял боевые задачи, меня вызвали, мол, ребенок написал письмо Деду Морозу, оно попало на елку командующего. Я очень благодарен командованию за организацию телемоста. Давно не видел семью. Эмоции зашкаливают. Спасибо за это мероприятие, оно очень хорошее и нужное, поддерживает», — поделился боец с позывным Пряник после беседы с супругой и детьми.

Участие в новогодней акции «Елка желаний» приняло командование Центральным военным округом, организовав сеанс связи между военнослужащим в зоне спецоперации и его семьей. Отец Сережи из Екатеринбурга участвует в спецоперации с первых дней.

Написав в школе письмо Деду Морозу с пожеланием увидеться с отцом хотя бы по телевизору, он не ожидал, что оно попадет на «Елку желаний», а там его заметит командование округа и поможет исполнить новогоднюю мечту.

Организованное командованием группировки войск «Центр» мероприятие дало возможность семье в полном составе увидеться и пообщаться в формате личной видео-встречи. Участники телемоста были рады предоставленной возможности, выразив благодарность командованию группировки войск.

3 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках благотворительной акции «Елка желаний» подарила розовый велосипед семилетней дочери участника спецоперации Софье Касимовой из Екатеринбурга, исполнив ее мечту. Голикова также передала подарки Софье и ее братьям, пообщалась с девочкой и ее семьей по видеосвязи.

30 декабря стало известно, что для детей бойцов, участвующих в спецоперации, провели праздник в преддверии Нового года в конном клубе «Середниково» в Московской области. На празднике дети попробовали верховую езду и посетили экскурсии, посвященные Новому году. В завершение для них подготовили праздничный стол и подарки.