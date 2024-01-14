Десантники с БПЛА Zala обнаружили танки ВСУ и помогли поразить их «Ланцетами»

Расчет разведывательного БПЛА Zala соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обнаружил на правом берегу Днепра два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скорректировал их поражение «Ланцетами». Минобороны РФ 14 января показало фрагмент боевой работы десантников.

В ходе боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр», в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, выполняли полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, вели видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

Работают беспилотники круглые сутки. Для поиска целей и их распознавания дроны оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором.

Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, оператор беспилотника обнаружил два танка, которые вели огонь по нашему берегу реки. Как только цели были обнаружены, их координаты передали на командный пункт, где было решено уничтожить их барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход «Ланцетов» на цели и зафиксировал поражение двух танков ВСУ на правом берегу Днепра.

Во время боевых задач расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления группировки войск «Днепр» позиции ВСУ, их огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов.

10 января военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев прокомментировал данные американского издания Newsweek о преимуществах российского беспилотника «Куб». Он отметил, что их практически невозможно обнаружить, скорость их передвижения очень высока и они умеют с большой эффективностью уничтожать объекты, а также переносят разные виды снарядов.

21 ноября 2023 года на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два-три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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