Украинский министр призвал собирать беспилотники для ВСУ на дому за свои деньги
У жителей Украины есть возможность пройти онлайн-курс по самостоятельной сборке FPV-дронов в домашних условиях, чтобы обеспечить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимой техникой. Об этом 13 января сообщает министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров.
«Это инженерный курс, который научит вас, как собрать семидюймовый FPV-дрон дома», — заявил Федоров в своем Telegram-канале.
Уточняется, что курс предусматривает цикл лекций, а также пошаговые инструкции по сборке беспилотников при помощи необходимых материалов, которые, к слову, нужно приобрести самостоятельно.
После того как дрон будет собран, его отправят на испытания, по результатам которых исправный беспилотник окажется в распоряжении украинских военнослужащих, добавил Федоров.
Ранее, 25 декабря, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Украине создали несколько подземных производств военного назначения. По его данным, подобные производства находятся в Киевской, Одесской и Николаевской областях, а также в ряде других подконтрольных Киеву регионов.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.