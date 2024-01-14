В Луганске к концу 2025 года планируют возвести несколько многоквартирных домов

В Луганске построят новые многоквартирные дома, они будут готовы к 2025 году. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков показал процесс возведения новостроек в воскресенье, 14 января.

«Сегодня львиная доля всего жилищного фонда Луганска и других крупных городов республики — это вот такие панельные девятиэтажки. Многие построены еще при Советском Союзе. С тех пор они даже приличного ремонта не видели. А новых высоток за последние десятилетия практически не возводилось. Поэтому новостроек здесь ждут как глотка свежего воздуха», — рассказал он.

Корреспондент поговорил с первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Татьяной Буряк. Она объяснила, что всего планируется построить два жилых комплекса: «Авиатор» и «Возрождение». В каждом будет по пять секций многоквартирных зданий, каждое из них будет 9–10 этажей в высоту.

Директор компании-застройщика Вячеслав Семенков рассказал, что главным плюсом для будущих жителей этих квартир окажется близость к центру города.

«То есть фактически отсюда можно будет за десять минут доехать до центра», — подчеркнул он.

Ранее, 5 декабря, в Донецкой Народной Республике (ДНР) началось возведение трех жилых домов в рамках программы льготной ипотеки. Минфин и Минстрой следят за реализацией программы, а также регулярно проводят встречи с застройщиками и банками, задействованными в возведении жилья и финансировании проектов.

В мае президент РФ Владимир Путин указал, что, несмотря на все сложности в Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР, ремонтируется жилье, дороги, соцобъекты и объекты энергетики, а также налаживается промышленное и сельское производство. Он подчеркнул, что страна будет активно и последовательно добиваться возвращения жизни в новых российских регионах в нормальное русло.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав страны признаются российскими гражданами.