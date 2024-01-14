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Израиль рассказал о планах ХАМАС атаковать посольство в Швеции

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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Израильские спецслужбы рассказали о планах палестинского движения ХАМАС напасть на диппредставительство страны в Швеции при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в субботу, 13 января, от имени разведки «Моссад».

ХАМАС управляет сетью боевиков в Европе, которой командуют лидеры в Ливане, утверждает Израиль.

Как отмечает газета Times of Israel, благодаря объединенным межведомственным усилиям в Израиле и за рубежом была восстановлена всеобъемлющая картина деятельности ХАМАС, включая информацию о намерении атаковать посольство страны в Швеции, приобретении беспилотных летательных аппаратов и использовании криминальных элементов в Европе.

При этом, как заявили в агентстве Reuters, «Моссад» назвал предполагаемых членов сети ХАМАС в Швеции, однако не уточнила, находятся ли они под стражей. Официального ответа от палестинского движения пока не было.

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Ранее, 13 января, Нетаньяху заявил о продолжении боевых действий в секторе Газа до победы. По его словам, никто не помешает государству добиться успеха в войне против боевиков движения ХАМАС.

7 января член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. Как отметил Хамдан, еще минимум 7 тыс. жителей Газы числятся пропавшими без вести.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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